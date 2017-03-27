Юношеская сборная Украины по футболу стала триумфатором "Кубка Федераций-2017"

Сначала сборная Норвегии, прошлогодний чемпион "Кубка Федераций", в зрелищном поединке обыграла команду Черногории (3: 1) и на несколько часов возглавила турнирную таблицу, ожидая результат противостояния украинцев и латышей.

Учитывая, что "сине-желтые" двумя днями ранее оказались сильнее "викингов" (2:1), в последней игре все зависело от украинских ребят. "Виктория" над прибалтами гарантировала бы украинским юношам, которые дважды становились победителями этих соревнований - в 2014 и 2015 годах, итоговую первую строчку.

Подопечным Петракова удалось добиться желаемой цели. Встреча завершилась минимальной победой 1:0 - на 36-й минуте Хахлев выполнил мягкий навес в штрафную, а Бондарь едва заметным касанием продлил полет "сферы" в сетку ворот соперников.

Заметим, что осенью команда Петракова начнет выступления в квалификационном раунде чемпионата Европы 2018 года.