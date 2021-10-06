Юнацька збірна України з футболу перемогла на старті відбору до ЧС-2022

Деталі

Першим суперником збірної України у кваліфікаційному раунді Євро-2022 (U-19) була команда Мальти, яка на папері вважалася аутсайдером групи 5, де, крім українців і мальтійців, виступають також Фінляндія та Польща.

У матчі з Мальтою підопічні Володимира Єзерського пропустили два м’ячі, але забили чотири. У переможців дубль оформив Денис Шостак, ще забивали Ярмолюк і Михайло Хромей.

Варто зазначити, що за весь матч команда Володимира Єзерського завдала по воротах мальтійців 26 ударів, тоді як суперник відповів лише трьома.

Доповнення

Упевнена перемога дозволила з оптимізмом дивитися на наступне протистояння “синьо-жовтих” — із фінами, яке відбудеться 9 жовтня.