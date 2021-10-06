Юношеская сборная Украины по футболу победила на старте отбора к ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Юношеская сборная Украины по футболу игроков до 19 лет обыграла дома сверстников из Мальты во встрече отбора на ЧМ-2022, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Первым соперником сборной Украины в квалификационном раунде Евро-2022 (U-19) была команда Мальты, которая на бумаге считалась аутсайдером группы 5, где, кроме украинцев и мальтийцев, выступают также Финляндия и Польша.
В матче с Мальтой подопечные Владимира Езерского пропустили два мяча, но забили четыре. У победителей дубль оформил Денис Шостак, еще забивали Ярмолюк и Михаил Хромей.
Стоит отметить, что за весь матч команда Владимира Езерского нанесла по воротам мальтийцев 26 ударов, тогда как соперник ответил лишь тремя.
Дополнение
Уверенная победа позволила с оптимизмом смотреть на следующее противостояние “сине-желтых” — с финнами, которое состоится 9 октября.