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Юнацька збірна України пробилася у півфінал ЧЄ з футболу

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Підопічні Олександра Петракова – юнацька збірна України з футболу, з першого місця вийшли до півфіналу чемпіонату Європи, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.

Перед останнім туром Євро-2018 (U-19) у групі В склалася така ситуація, що збірну України у грі з Туреччиною за певних умов влаштовувала навіть поразка. Однак підопічні Петракова, не розраховуючи на подарунки долі, вирішили не зупинятися на досягнутому після перемоги над Францією та нічиєї з Англією.

Уже на 8-й хвилині спрацювала "динамівська" зв'язка: Цітаішвілі віддав, а Булеца забив. І, як виявилося, цей гол став єдиним у цій зустрічі, що дозволило "синьо-жовтим" посісти перше місце у своїй групі – 7 очок.

З другої позиції далі пробилися французи, які розгромили одноліток з Англії 5:0.

Зазначено, що у півфіналі турніру 26 липня команда Петракова зустрінеться зі збірною Португалії.

Окрім того додамо, "синьо-жовта" команда також здобула путівку на чемпіонат світу (U-20), який відбудеться наступного року в Польщі.

Нагадаємо, президент ФК “Динамо” Ігор Суркіс поділився враженнями від жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому “Динамо” зустрінеться з празькою “Славією”.

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