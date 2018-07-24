Юнацька збірна України пробилася у півфінал ЧЄ з футболу

Перед останнім туром Євро-2018 (U-19) у групі В склалася така ситуація, що збірну України у грі з Туреччиною за певних умов влаштовувала навіть поразка. Однак підопічні Петракова, не розраховуючи на подарунки долі, вирішили не зупинятися на досягнутому після перемоги над Францією та нічиєї з Англією.



Уже на 8-й хвилині спрацювала "динамівська" зв'язка: Цітаішвілі віддав, а Булеца забив. І, як виявилося, цей гол став єдиним у цій зустрічі, що дозволило "синьо-жовтим" посісти перше місце у своїй групі – 7 очок.



З другої позиції далі пробилися французи, які розгромили одноліток з Англії 5:0.



Зазначено, що у півфіналі турніру 26 липня команда Петракова зустрінеться зі збірною Португалії.



Окрім того додамо, "синьо-жовта" команда також здобула путівку на чемпіонат світу (U-20), який відбудеться наступного року в Польщі.



Нагадаємо, президент ФК “Динамо” Ігор Суркіс поділився враженнями від жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому “Динамо” зустрінеться з празькою “Славією”.