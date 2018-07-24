Юношеская сборная Украины пробилась в полуфинал ЧЕ по футболу

Перед последним туром Евро-2018 (U-19) в группе В сложилась такая ситуация, что сборную Украины в игре с Турцией при определенных условиях устраивало даже поражение. Однако подопечные Петракова, не рассчитывая на подарки судьбы, решили не останавливаться на достигнутом после победы над Францией и ничьей с Англией.



Уже на 8-й минуте сработала "динамовская" связка: Цитаишвили отдал, а Булеца забил. И, как оказалось, этот гол стал единственным в этой встрече, что позволило "сине-желтым" занять первое место в своей группе - 7 очков.



Со второй позиции дальше пробились французы, разгромили сверстников из Англии 5:0.



Отмечено, что в полуфинале турнира 26 июля команда Петракова встретится со сборной Португалии.



Кроме того добавим, "сине-желтая" команда также получила путевку на чемпионат мира (U-20), который состоится в следующем году в Польше.



Напомним, президент ФК "Динамо" Игорь Суркис поделился впечатлениями от жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" встретится с пражской "Славией".