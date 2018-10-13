Юнацька Олімпіада-2018: Україна одержала історичну медаль з бадмінтону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. В аргентинському Буенос-Айресі українка Анастасія Прозорова переписала історію українського бадмінтону, інформує УНН з посиланням на НОК України.
На ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх українка та її товариші по команді "Omega" здобували "срібло" у змаганнях змішаних команд.
У фіналі команда 17-річної харків'янки дала справжній бій, але все ж поступилася суперникам з "Alpha" (110:106).
Разом з нашою бадмінтоністкою на другу сходинку п'єдесталу пошани зійшли Маркус Барт з Норвегії, Оскар Го з Нової Зеландії, Кім Чан Хо з Фіджи, Кунлавут Вітідсарн з Тайланду, Хуан Иньсуан з Тайвані, Леоніс Уе з Франції та Ву Ті Ан Ту з В'єтнаму.
"Я дещо засмучена через те, що не вдалося вибороти золоті медалі в командній першості. Однак я дуже рада цій медалі! Кожен спортсмен з нашої команди виклався на всі 100 відсотків й боровся до кінця", - заявила призерка.
Варто відзначити, що це перша олімпійська нагорода в історії українського бадмінтону.
Нагадаємо, Україну на юнацькій Олімпіаді представлять 55 спортсменів.