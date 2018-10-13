Юношеская Олимпиада-2018: Украина получила историческую медаль по бадминтону

На III летних Юношеских Олимпийских играх украинка и ее товарищи по команде "Omega" получали "серебро" в соревнованиях смешанных команд.

В финале команда 17-летней харьковчанки дала настоящий бой, но все же уступила соперникам из "Alpha" (110: 106).

Вместе с нашей бадминтонисткой на вторую ступеньку пьедестала почета взошли Маркус Барт из Норвегии, Оскар Го из Новой Зеландии, Ким Чан Хо с Фиджи, Кунлавут Витидсарн из Тайланда, Хуан Иньсуан Тайваня, Леонис Уе из Франции и Ву Те Ан Ту с Вьетнама.

"Я несколько расстроена из-за того, что не удалось завоевать золотые медали в командном первенстве. Однако я очень рада этой медали! Каждый спортсмен из нашей команды выложился на все 100 процентов и боролся до конца", - заявила призер.

Стоит отметить, что это первая олимпийская награда в истории украинского бадминтона.

Напомним, Украина на юношеской Олимпиаде представят 55 спортсменов.