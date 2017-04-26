Ю.Тимошенко запропонувала О.Ляшку називати С.Рибалку “кремлівським зозулем”

“По-перше, все, що ми знаємо про це зі ЗМІ, — це правда, що людина, яка є головним спонсором цієї політичної сили (мова про С.Рибалку, як спонсора Радикальної партії О.Ляшка — ред.), так само як і Президент України, в Липецьку має обширний бізнес.

Я думаю, що лідеру цієї партії треба придумати назву для свого спонсора — думаю, що "кремлівській зозуль“ було б непогано, насправді.

Просто я хочу продемонструвати на цьому факті подвійні стандарти. Вся українська політика живе глибокими аморальними подвійними стандартами. Клоунськими шоу людей, які нічого не можуть в цьому житті зробити, але реально мають просто язики без кісток”, — зазначила вона.

Ю.Тимошенко додала, що українці мають бути пильними.

“Будьте дуже пильними і уважними, бо країну захлиснула “шаріковщина” (якщо згадати Булгакова), і тільки народ України може не дозволити цим “шаріковим” опанувати країну остаточно. Крім того, у кожного такого “шарікова” є свій ляльковод. Вони не вільні люди - вони всі перебувають в системі великого політичного театру", - сказала вона.

Нагадаємо, у спонсора “Радикальної партії” C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку.