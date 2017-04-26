Ю.Тимошенко запропонувала О.Ляшку називати С.Рибалку “кремлівським зозулем”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Наявність у спонсора Радикальної партії Сергія Рибалки бізнес-інтересів та активів в Російські Федерації в чергове демонструє подвійність стандартів наших сучасних політиків. Про це заявила лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко, коментуючи інформацію про завод родинного бізнесу С.Рибалки у Липецьку, передає УНН.
“По-перше, все, що ми знаємо про це зі ЗМІ, — це правда, що людина, яка є головним спонсором цієї політичної сили (мова про С.Рибалку, як спонсора Радикальної партії О.Ляшка — ред.), так само як і Президент України, в Липецьку має обширний бізнес.
Я думаю, що лідеру цієї партії треба придумати назву для свого спонсора — думаю, що "кремлівській зозуль“ було б непогано, насправді.
Просто я хочу продемонструвати на цьому факті подвійні стандарти. Вся українська політика живе глибокими аморальними подвійними стандартами. Клоунськими шоу людей, які нічого не можуть в цьому житті зробити, але реально мають просто язики без кісток”, — зазначила вона.
Ю.Тимошенко додала, що українці мають бути пильними.
“Будьте дуже пильними і уважними, бо країну захлиснула “шаріковщина” (якщо згадати Булгакова), і тільки народ України може не дозволити цим “шаріковим” опанувати країну остаточно. Крім того, у кожного такого “шарікова” є свій ляльковод. Вони не вільні люди - вони всі перебувають в системі великого політичного театру", - сказала вона.
Нагадаємо, у спонсора “Радикальної партії” C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку.