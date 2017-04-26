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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ю.Тимошенко предложила О.Ляшко называть С.Рыбалку "кремлевским кукушонком"

Киев • УНН

 • 12374 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Наличие у спонсора Радикальной партии Сергея Рыбалки бизнес-интересов и активов в Российской Федерации в очередной раз демонстрирует двойственность стандартов наших современных политиков. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комментируя информацию о заводе семейного бизнеса С.Рыбалки в Липецке, передает УНН.

Ю.Тимошенко предложила О.Ляшко называть С.Рыбалку "кремлевским кукушонком"

"Все, что мы знаем об этом из СМИ, - это правда. Человек, который является главным спонсором этой политической силы (речь о С.Рыбалке, как спонсоре Радикальной партии О.Ляшко - ред.), так же как и Президент Украины, в Липецке имеет обширный бизнес. Я думаю, что лидеру этой партии надо придумать название для своего спонсора - думаю, что "кремлевский кукушонок" было бы неплохо, на самом деле.

Я хочу продемонстрировать на этом факте двойные стандарты. Вся украинская политика живет глубокими аморальными двойными стандартами. Клоунскими шоу людей, которые ничего не могут в этой жизни сделать, но реально имеют просто языки без костей", - отметила она.

Ю.Тимошенко добавила, что украинцы должны быть бдительными.

"Будьте очень бдительны и внимательными, потому что страну захлестнула "шариковщина" (если вспомнить Булгакова), и только народ Украины может не позволить этим "шариковым" овладеть страной окончательно. Кроме того, у каждого такого "Шарикова" есть свой кукловод. Они не свободные люди - они все находятся в системе большого политического театра", - сказала она.

Напомним, в спонсора "Радикальной партии" C.Рибалки журналисты обнаружили завод в Липецке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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