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Ю.Тимошенко пояснила, чому блокується створення ТСК щодо бізнесу С.Рибалки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Щодо кожного випадку корупції посадовців та політиків, які висвітлені у ЗМІ, мала би працювати парламентська тимчасова слідча комісія, проте більшість боїться цього і блокує створення подібних ТСК. Про це під час прес-конференції у Дніпрі, відповідаючи на запитання журналіста про розслідування родинного бізнесу нардепа від “Радикальної партії” Сергія Рибалки, зазначила лідер фракції “БЮТ” Юлія Тимошенко, передає УНН.

“Ви зараз питаєте про те утворення, яке себе абсолютно амбіційно назвало партією (Радикальна партія — ред.). Це — бізнес-утворення, яке заробляє гроші на політиці, і яке, насправді, використовує для цього довірливих людей. І тому тимчасові слідчі комісії зобов’язані працювати у Верховній Раді.

Ви знаєте, що ТСК — це інструмент парламентської опозиції. За Конституцією, це — єдине рішення, яке приймається на 226-ма голосами. Наша команда (і я особисто) є автором внесення законопроекту про роботу ТСК, який дає дуже широкі права по боротьбі зі всіма зловживаннями в суспільстві саме з боку демократичної проєвропейської позиції. Цей закон — заблокований. Знаєте, як вони борються зі створенням ТСК? У них є більшість, в яку входять: Народний фронт, БПП, Опоблок, і їм підголосовують ті люди, про яких ви питали (Радикальна партія — ред.). Тому вони просто не ставлять ці ТСК на голосування”, — зазначила вона.

За словами політика, створити сьогодні ТСК з метою розслідування бізнес-діяльності політика досить складно.

“Поки ось такі депутати (як Сергій Рибалка — ред.), в тому числі корупціонери, відносяться до тієї тіньової більшості в парламенті, на жаль, створити ТСК через їх блокування — дуже важко. Але я вважаю, що по кожному випадку корупції, яка є оприлюдненою в ЗМІ, яка є очевидною, мусить створюватися ТСК, якщо не працюють силові структури. А вони, очевидно, не працюють”, — додала Ю.Тимошенко.

Нагадаємо, у ВР вимагають створити комісію з розслідування корупційних діянь С. Рибалки.

Також нагадаємо, у родинного бізнесу C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку.

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