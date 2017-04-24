Ю.Тимошенко пояснила, чому блокується створення ТСК щодо бізнесу С.Рибалки

“Ви зараз питаєте про те утворення, яке себе абсолютно амбіційно назвало партією (Радикальна партія — ред.). Це — бізнес-утворення, яке заробляє гроші на політиці, і яке, насправді, використовує для цього довірливих людей. І тому тимчасові слідчі комісії зобов’язані працювати у Верховній Раді.

Ви знаєте, що ТСК — це інструмент парламентської опозиції. За Конституцією, це — єдине рішення, яке приймається на 226-ма голосами. Наша команда (і я особисто) є автором внесення законопроекту про роботу ТСК, який дає дуже широкі права по боротьбі зі всіма зловживаннями в суспільстві саме з боку демократичної проєвропейської позиції. Цей закон — заблокований. Знаєте, як вони борються зі створенням ТСК? У них є більшість, в яку входять: Народний фронт, БПП, Опоблок, і їм підголосовують ті люди, про яких ви питали (Радикальна партія — ред.). Тому вони просто не ставлять ці ТСК на голосування”, — зазначила вона.

За словами політика, створити сьогодні ТСК з метою розслідування бізнес-діяльності політика досить складно.

“Поки ось такі депутати (як Сергій Рибалка — ред.), в тому числі корупціонери, відносяться до тієї тіньової більшості в парламенті, на жаль, створити ТСК через їх блокування — дуже важко. Але я вважаю, що по кожному випадку корупції, яка є оприлюдненою в ЗМІ, яка є очевидною, мусить створюватися ТСК, якщо не працюють силові структури. А вони, очевидно, не працюють”, — додала Ю.Тимошенко.

Нагадаємо, у ВР вимагають створити комісію з розслідування корупційних діянь С. Рибалки.

Також нагадаємо, у родинного бізнесу C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку.