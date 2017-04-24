Ю.Тимошенко объяснила, почему блокируется создание ВСК по бизнесу С.Рыбалки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. По каждому случаю коррупции чиновников и политиков, которые освещены в СМИ, должна работать парламентская временная следственная комиссия, однако большинство боится этого и блокирует создание подобных ВСК. Об этом во время пресс-конференции в Днепре, отвечая на вопрос журналиста о расследовании семейного бизнеса нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки, сказала лидер фракции "БЮТ" Юлия Тимошенко, передает УНН.
"Вы сейчас спрашиваете о том образовании, которое себя абсолютно амбициозно назвало партией (Радикальная партия - ред.). Это - бизнес-образование, которое зарабатывает деньги в политике, и которое, по сути, использует для этого доверчивых людей. И поэтому временные следственные комиссии обязаны работать в Верховной Раде.
Вы знаете, что ВСК - это инструмент парламентской оппозиции. По Конституции, это - единственное решение, которое принимается на 226 голосами. Наша команда (и я лично) является автором внесения законопроекта о работе ВСК, который дает очень широкие права по борьбе со всеми злоупотреблениями в обществе именно со стороны демократической проевропейской позиции. Этот закон - заблокирован. Знаете, как они борются с созданием ВСК? У них есть большинство, в которую входят: Народный фронт, БПП, Опоблок, и им подголосовывают те люди, о которых вы спрашивали (Радикальная партия - ред.). Поэтому они просто не ставят эти ВСК на голосование", - отметила она.
По словам политика, создать сегодня ВСК для расследования бизнес-деятельности политика достаточно сложно.
"Пока вот такие депутаты (как Сергей Рыбалка - ред.), в том числе коррупционеры, относятся к этому теневому большинству в парламенте, к сожалению, создать ВСК из-за их блокировки - очень трудно. Но я считаю, что по каждому случаю коррупции, которая является обнародованной в СМИ, которая очевидна, нужно создавать ВСК, если не работают силовые структуры. А они, очевидно, не работают", - добавила Ю.Тимошенко.
Напомним, в ВР требуют создать комиссию по расследованию коррупционных деяний С.Рыбалки.
Также напомним, в семейном бизнесе C.Рибалки журналисты обнаружили завод в Липецке.