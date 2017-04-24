Ю.Тимошенко объяснила, почему блокируется создание ВСК по бизнесу С.Рыбалки

"Вы сейчас спрашиваете о том образовании, которое себя абсолютно амбициозно назвало партией (Радикальная партия - ред.). Это - бизнес-образование, которое зарабатывает деньги в политике, и которое, по сути, использует для этого доверчивых людей. И поэтому временные следственные комиссии обязаны работать в Верховной Раде.

Вы знаете, что ВСК - это инструмент парламентской оппозиции. По Конституции, это - единственное решение, которое принимается на 226 голосами. Наша команда (и я лично) является автором внесения законопроекта о работе ВСК, который дает очень широкие права по борьбе со всеми злоупотреблениями в обществе именно со стороны демократической проевропейской позиции. Этот закон - заблокирован. Знаете, как они борются с созданием ВСК? У них есть большинство, в которую входят: Народный фронт, БПП, Опоблок, и им подголосовывают те люди, о которых вы спрашивали (Радикальная партия - ред.). Поэтому они просто не ставят эти ВСК на голосование", - отметила она.

По словам политика, создать сегодня ВСК для расследования бизнес-деятельности политика достаточно сложно.

"Пока вот такие депутаты (как Сергей Рыбалка - ред.), в том числе коррупционеры, относятся к этому теневому большинству в парламенте, к сожалению, создать ВСК из-за их блокировки - очень трудно. Но я считаю, что по каждому случаю коррупции, которая является обнародованной в СМИ, которая очевидна, нужно создавать ВСК, если не работают силовые структуры. А они, очевидно, не работают", - добавила Ю.Тимошенко.

Напомним, в ВР требуют создать комиссию по расследованию коррупционных деяний С.Рыбалки.

Также напомним, в семейном бизнесе C.Рибалки журналисты обнаружили завод в Липецке.