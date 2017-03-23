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Ю.Світлична: наразі постраждалих через НС на складі боєприпасів на Харківщині немає

Ю.Світлична: наразі постраждалих через НС на складі боєприпасів на Харківщині немає

Київ • УНН

 • 7520 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Наразі постраждалих через надзвичайну ситуацію на складі боєприпасів на Харківщині немає. Про це повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Можу сказати, що вибух стався біля 3 години ранку. Протягом 10-15 хв я повідомила інформацію Президенту України, мною було прийнято рішення про створення регіонального штабу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і була організована робота таким чином, аби повністю евакуювати людей у зоні п'ятикілометровій небезпеки", - сказала вона.

"Я можу вам офіційно заявити, що на сьогоднішню хвилину жертв немає, постраждалих людей від осколків, або інших поранених, пов'язаних із вибухами немає", - додала Ю.Світлична.

З її слів, "розгорнуто 24 евако-пункти, на яких розміщено вже біля 2 тис. 300 людей, в цілому евакуйовано біля 12 тис. людей, евакуація проходить згідно з графіком".

"Ми на постійному зв'язку із Президентом України та із урядом України", - сказала вона.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

Українські Національні Новини

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