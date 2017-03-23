Ю.Светличная: сейчас пострадавших от ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области нет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Сейчас пострадавших от чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в Харьковской области нет. Об этом сообщила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Могу сказать, что взрыв произошел в 3:00 утра. В течение 10-15 мин я сообщила информацию Президенту Украины, мной было принято решение о создании регионального штаба ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и была организована работа таким образом, чтобы полностью эвакуировать людей в зоне пятикилометровий опасности", - сказала она.
"Я могу вам официально заявить, что на сегодняшнюю минуту жертв нет, пострадавших людей от осколков или других раненых, связанных с взрывами нет", - добавила Ю.Светличная.
По ее словам, "развернуто 24 эваку-пункта, на которых размещены уже около 2 тыс. 300 человек, в целом эвакуированы около 12 тыс. человек, эвакуация проходит согласно графику".
"Мы на постоянной связи с Президентом Украины и с правительством Украины", - сказала она.
По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек .
Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.
Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.
По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.