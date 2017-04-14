Ю.Самойлова візьме участь у “Євробаченні” у 2018 році

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російська співачка Юлія Самойлова, яка не візьме участь в “Євробаченні” цього року, візьме участь в конкурсі в 2018 році, є відповідна домовленість з Європейською мовною спілкою. Про це повідомив генеральний директор російського “Першого каналу” Костянтин Ернст, передає УНН з посиланням на ТАСС.