Ю.Самойлова візьме участь у “Євробаченні” у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російська співачка Юлія Самойлова, яка не візьме участь в “Євробаченні” цього року, візьме участь в конкурсі в 2018 році, є відповідна домовленість з Європейською мовною спілкою. Про це повідомив генеральний директор російського “Першого каналу” Костянтин Ернст, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми обговорювали це з Європейським мовним союзом, і вони знають, що від Росії братиме участь Юлія Самойлова”, — сказав К.Ернст, відповідаючи на питання про можливість участі Росії в “Євробаченні-2018”.
Раніше “Перший канал” відмовився замінювати співачку Юлію Самойлову на конкурсі “Євробачення” в Києві.
Як повідомляв УНН, “Перший канал” відмовився транслювати "Євробачення-2017".