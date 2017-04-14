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Ю.Самойлова візьме участь у “Євробаченні” у 2018 році

Ю.Самойлова візьме участь у “Євробаченні” у 2018 році

Київ • УНН

 • 11132 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російська співачка Юлія Самойлова, яка не візьме участь в “Євробаченні” цього року, візьме участь в конкурсі в 2018 році, є відповідна домовленість з Європейською мовною спілкою. Про це повідомив генеральний директор російського “Першого каналу” Костянтин Ернст, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Ми обговорювали це з Європейським мовним союзом, і вони знають, що від Росії братиме участь Юлія Самойлова”, — сказав К.Ернст, відповідаючи на питання про можливість участі Росії в “Євробаченні-2018”.

Раніше “Перший канал” відмовився замінювати співачку Юлію Самойлову на конкурсі “Євробачення” в Києві.

Як повідомляв УНН, “Перший канал” відмовився транслювати "Євробачення-2017".

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