Ю.Самойлова примет участие в "Евровидении" в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Российская певица Юлия Самойлова, не примет участие в "Евровидении" в этом году, будет участвовать в конкурсе в 2018 году, есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом. Об этом сообщил генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Мы обсуждали это с Европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", - сказал К.Эрнст, отвечая на вопрос о возможности участия России в "Евровидении-2018".
Ранее "Первый канал" отказался заменять певицу Юлию Самойлову на конкурсе "Евровидение" в Киеве.
Как сообщал УНН, "Первый канал" отказался транслировать "Евровидение-2017".