Ю.Самойлова примет участие в "Евровидении" в 2018 году

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Российская певица Юлия Самойлова, не примет участие в "Евровидении" в этом году, будет участвовать в конкурсе в 2018 году, есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом. Об этом сообщил генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, передает УНН со ссылкой на ТАСС .