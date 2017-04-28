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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 36816 перегляди

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Ю.Самойлова виступить 9 травня в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Російська співачка Юлія Самойлова в перший день Євробчання-2017 виступить в окупованому Севастополі, передає УНН з посиланням на “РІА Новини”.

Ю.Самойлова виступить 9 травня в окупованому Криму

Як повідомляє видання, що "тимчасово виконуючий обов’язки губернатора" Севастополя Дмитро Овсянников запропонував співачці приїхати 9 травня в місто-герой і взяти участь в святковому концерті.

“Я з гордістю в серці і величезною радістю виступлю на концерті в місті-герої Севастополі. Севастополь, до зустрічі!” — йдеться у листі-відповіді Юлії Самойлової, направленому "владі" міста.

Зазначимо, що 9 травня в Києві відбудеться перший півфінал "Євробачення-2017".

Нагадаємо, СБУ заборонила російській співачці Юлії Самойловій в’їзд до України на три роки.

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