Ю.Самойлова виступить 9 травня в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Російська співачка Юлія Самойлова в перший день Євробчання-2017 виступить в окупованому Севастополі, передає УНН з посиланням на “РІА Новини”.
Як повідомляє видання, що "тимчасово виконуючий обов’язки губернатора" Севастополя Дмитро Овсянников запропонував співачці приїхати 9 травня в місто-герой і взяти участь в святковому концерті.
“Я з гордістю в серці і величезною радістю виступлю на концерті в місті-герої Севастополі. Севастополь, до зустрічі!” — йдеться у листі-відповіді Юлії Самойлової, направленому "владі" міста.
Зазначимо, що 9 травня в Києві відбудеться перший півфінал "Євробачення-2017".
Нагадаємо, СБУ заборонила російській співачці Юлії Самойловій в’їзд до України на три роки.