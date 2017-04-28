Ю.Самойлова выступит 9 мая в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Российская певица Юлия Самойлова в первый день Евробчання-2017 выступит в оккупированном Севастополе, передает УНН со ссылкой на "РИА Новости".
Как сообщает издание, "временно исполняющий обязанности губернатора" Севастополя Дмитрий Овсянников предложил певице приехать 9 мая в город-герой и принять участие в праздничном концерте.
"Я с гордостью в сердце и огромной радостью выступлю на концерте в городе-герое Севастополе. Севастополь, до встречи!"- говорится в письме Юлии Самойловой, направленном" власти "города.
Отметим, что 9 мая в Киеве состоится первый полуфинал "Евровидения-2017".
Напомним, СБУ запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в Украину на три года .