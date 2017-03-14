Ю.Луценко заявив, що наразі відсутні докази для висунення підозри Ю.Марушевській
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що поки що не бачить доказів для оголошення підозри колишній керівниці одеської митниці Юлії Марушевській. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю телеканалу “ZIK”, передає УНН.
За словами Ю.Луценка, СБУ вважає, що завдяки розпорядженням Ю.Марушевської проводилося розмитнення з порушенням закону, що призводило до збитків державі.
“Я сьогодні заслуховував процесуального керівника у цій справі і поки що не бачу доказів саме такої її діяльності. Я разом з юристами сьогодні аналізував її розпорядження, з них не випливає можливості, які вона нібито надала для заниження вартості, що приносило збитки до бюджету”, — сказав він.
Генпрокурор нагадав, що слідкує за діями правоохоронних органів, в тому числі СБУ.
“І якщо вони покажуть факти, незалежно від того, я з симпатією ставлюся до пані Марушевської, я підпишу підозру. Але зараз факти СБУ не переконують ні мене, ні СБУ”, — резюмував він.
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Раніше Ю.Марушевська заявила, що у неї провели обшуки. Проте Генеральна прокуратура України не проводила обшуків у помешканні колишнього керівника одеської митниці Юлії Марушевської.