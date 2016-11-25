Ю.Луценко: сьогоднішній допит В.Януковича є його останнім шансом говорити як свідок

“Не варто очікувати чогось важливого від допиту Януковича в суді. По-перше, цей допит ініціював захист „беркутів“, що підозрюються у розстрілах на Майдані. По-друге, російський суд відразу поставив умовою скайп-допиту його проведення саме в кінці листопада. По-третє, в Ростов звезли всю кремлівську медіамашину. Тому я особисто розглядаю це дійство в якості чергової піар акції про „нелегітимну київську хунту“ в річницю Євромайдану. В той же час все це означає, що кремлівські покровителі кривавого диктатора зрозуміли: ГПУ вийшла на фінішну пряму для початку судових процесів проти організованого злочинного угрупування Януковича. І це — його останній шанс поговорити в якості свідка”, — написав Ю.Луценко.

Нагадаємо, 25 листопада Святошинський районний суд Києва збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.