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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Ю.Луценко: сегодняшний допрос В.Януковича является его последним шансом говорить как свидетель

Киев • УНН

 • 8693 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что сегодняшний допрос бывшего президента Виктора Януковича является его последним шансом говорить в суде в качестве свидетеля. Об этом Генпрокурор написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Ю.Луценко: сегодняшний допрос В.Януковича является его последним шансом говорить как свидетель

"Не стоит ожидать чего-то важного от допроса Януковича в суде. Во-первых, этот допрос инициировала защита "беркутовцев", подозреваемых в расстрелах на Майдане. Во-вторых, российский суд сразу поставил условием скайп-допроса его проведения именно в конце ноября. В-третьих, в Ростов свезли всю кремлевскую медиамашину. Поэтому я лично рассматриваю это действо в качестве очередной пиар акции о "нелегитимной киевской хунте" в годовщину Евромайдана. В то же время все это означает, что кремлевские покровители кровавого диктатора поняли, что ГПУ вышла на финишную прямую для начала судебных процессов против организованной преступной группировки Януковича. И это - его последний шанс поговорить в качестве свидетеля", - написал Ю.Луценко.

Напомним, 25 ноября Святошинский районный суд Киева собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Евромайдана.

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