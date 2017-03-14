Ю.Луценко розповів, протягом якого часу суд розглядатиме справу В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що розгляд справи про державну зраду Віктора Януковича може бути завершений протягом трьох-чотирьох місяців. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Справа в разі розгляду два-три рази в тиждень може бути завершена за три-чотири місяці. Говорю, це людина, яка на практиці знає, що таке судовий процес, якщо його хочуть швидко вести. Думаю, не потрібно робити того, що я переживав: щоденно до 12 чи до другої години ночі", - вважає Генпрокурор.
Однак, за словами Ю.Луценка, не можна гарантувати, що протягом двох-трьох місяців суд зможе розглянути справу В.Януковича, адже це визначить суд.
Він підкреслив, що прокуратура зібрала достатньо доказів, яких вистачить для підтримання обвинувачення в чесному і об'єктивному суді.
Як повідомляв УНН, адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що вважають неврученим обвинувальний акт про державну зраду.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.