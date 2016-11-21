Ю.Луценко розпочав зустріч з прокурором офісу МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Делегація Генеральної прокуратури України на чолі з Юрієм Луценком розпочала зустріч з прокурором Офісу Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"У Гаазі розпочалася зустріч делегації Генпрокуратури у складі Юрія Луценка, Євгена Єніна та Сергія Горбатюка з Прокурором Офісу Міжнародного кримінального суду пані Фату Бенсуда", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко полетів до Гааги для переговорів із представниками Міжнародного кримінального суду, щодо можливості розгляду злочинів, вчинених проти учасників Революціі Гідності.