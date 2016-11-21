Ю.Луценко начал встречу с прокурором офиса МУС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Делегация Генеральной прокуратуры Украины во главе с Юрием Луценко начала встречу с прокурором Офиса Международного уголовного суда Фату Бенсуда. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"В Гааге началась встреча делегации Генпрокуратуры в составе Юрия Луценко, Евгения Енина и Сергея Горбатюка с Прокурором Офиса Международного уголовного суда госпожа Фату Бенсуда", - говорится в сообщении.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко улетел в Гаагу для переговоров с представителями Международного уголовного суда, о возможности рассмотрения преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства.