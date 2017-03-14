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Ю.Луценко назвав законні шляхи виходу із ситуації з блокадою на Донбасі

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Блокування зі зброєю залізничних шляхів не є законним, тому є два виходи або змінювати закони, бо переміщення товарів є законним, або вимагати від влади виконувати закони. Про це в ефірі телеканалу Zik повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.

"Якщо ми воюємо проти тих, хто автоматами хотів нав’язати Україні свою волю, то ми не повинні зброю, в тому числі і мисливську, використовувати як аргумент у вирішенні спірних питань. Блокувати із зброєю залізничні шляхи незаконно і нецивілізовано", - розповів Ю.Луценко.

За його словами, серед учасників блокади є депутати, то якщо вони хочуть, то можуть ініцюювати зміни до законів.

"Є інше питання – багато законів не виконують. Ми всі на Майдані вийшли, бо було беззаконня, вони були, але їх не виконували. Давайте чесно скажемо і сьогодні багато законів чинна влада не виконує. Ми виходили на Майдан і тисли на владу, але ми не перекривали залізницю, атомну електростанцію. Ми тисли на владу, але не на державу та економіку. Тому якщо люди незгодні з діючими законами, а діючі закони до сьогоднішнього дня дозволяли торгувати, тоді будь-ласка до Кабміну і тисніть на Кабмін, але не знищуйте українську металургію, або інші галузі економіки. Саме тому є два шляхи. Перший - це міняти закони і другий - це вимагати від Уряду і влади в цілому виконання існуючих законів", - підсумував він.

Нагадаємо, голова СБУ заперечив факт силового розгону блокади на Донбасі.

Як повідомляв УНН, один з учасників блокади на Донеччині розповів про плату за чергування на "редуті.

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