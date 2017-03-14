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Ю.Луценко готовий зареєструвати провадження від блокадників у разі підтвердження їх травм

Ю.Луценко готовий зареєструвати провадження від блокадників у разі підтвердження їх травм

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральна прокуратура готова зареєструвати кримінальне провадження від постраждалих учасників блокади у разі підтвердження їх травм медичними довідками і перевірити законність дій силових структур. Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

Він зазначив, що за його інформацією, отриманою поки що виключно від правоохоронних органів, жодних порушень під час вчорашніх затримань блокадників не було, "так само вся зброя також була вилучена в рамках закону".

"У разі, якщо до мене звернуться постраждалі із медичними довідками про тілесні ушкодження, журналісти з відеодоказами – я безумовно зареєструю кримінальне провадження і перевірю законність дій силових структур. Про те на сьогодні вважаю, законність відновлено згідно з чинним законодавством задля загального блага", - сказав Ю.Луценко.

Нагадаємо, Генпрокурор запропонував добровольцям моніторити переміщення товарів в зоні АТО.

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