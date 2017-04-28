Ю.Луценко анонсував конфіскації й інших коштів команди В.Януковича (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсував конфіскації й інших коштів режиму екс-прездента України Віктора Януковича. Про це Генпрокурор заявив під час брифінгу, передає УНН.
На питання, чи є ще якісь неповернені кошти В.Януковича і якою буде процедура їх повернення, Генпрокурор відповів, що “є”.
“Є. Я не розкриваю нашу діяльність до того, як вона не буде успішною”, — зазначив Ю.Луценко.
Крім того, Генпрокурор наголосив, що про операцію з повернення коштів В.Януковича знали п’ять людей у країні.
Як повідомляв УНН, кошти екс-президента України Віктора Януковича та його оточення обсягом 1,5 млрд доларів були конфісковані і сьогодні повернены до Державного бюджету України.