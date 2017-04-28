Ю.Луценко анонсировал конфискацию и других средств команды В.Януковича (дополнено)

На вопрос, есть ли еще какие-то невозвращенные средства В.Януковича и какой будет процедура их возврата, генпрокурор ответил, что "есть".

"Есть. Я не раскрываю нашу деятельность до того, как она не будет успешной", - отметил Ю.Луценко.

Кроме того, генпрокурор отметил, что об операции по возврату средств В.Януковича знали пять человек в стране.

Как сообщал УНН, средства экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения объемом 1,5 млрд долларов были конфискованы и сегодня возвращены в Государственный бюджет Украины.