Ю.Джима виступить у спринті на чемпіонаті Європи з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні в польському місті Душніки-Здруй чемпіонат Європи з біатлону продовжиться двома спринтерськими гонками, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Серед жінок візьме участь 11 номер особистого заліку Кубка світу українка Юлія Джима, яка матиме найвищий рейтинг серед усіх учасниць. Її стартовий номер 53. Також змагатимуться за нагороди Юлія Журавок — 32 позиція на старті, Яна Бондар — 64, Ірина Врвинець — 79, Анастасія Меркушина — 90.
Серед чоловіків на старт вийдуть четверо українців: 23 — Руслан Ткаленко, 83 — Олександр Жирний, 95 — Андрій Доценко та 112 — Артем Тищенко.
Варто відзначити, що Ю.Джима пропускала індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи.
Нагадаємо, що чоловіки розпочнуть змагання о 11:00, а жінки о 14:40 за київським часом.