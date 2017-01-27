Ю.Джима выступит в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Среди женщин примет участие 11 номер личного зачета Кубка мира украинка Юлия Джима, которая будет иметь самый высокий рейтинг среди всех участниц. Ее стартовый номер 53. Также будут бороться за награды Юлия Журавок - 32 позиция на старте, Яна Бондарь - 64, Ирина Врвинець - 79, Анастасия Меркушина - 90.

Среди мужчин на старт выйдут четверо украинцев: 23 - Руслан Ткаленко, 83 - Александр Жирный, 95 - Андрей Доценко и 112 - Артем Тищенко.

Стоит отметить, что Ю.Джима пропускала индивидуальную гонку на чемпионате Европы.

Напомним, что мужчины начнут соревнования в 11:00, а женщины в 14:40 по киевскому времени.