Ю.Джима стала найкращою спортсменкою січня в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. За підсумками спортивного січня Національний олімпійський комітет визнав чемпіонку Європи з біатлону Юлію Джиму найкращою спортсменкою першого місяця нового року, передає УНН з посиланням на прес-службу НОК.
Визнання НОК олімпійська чемпіонка удостоєна завдяки блискучому виступу на європейській першості в польському Душники-Здруй. На престижному старті Ю.Джима виборола повний комплект нагород.
У спринтерській гонці вона, продемонструвавши відмінну чисту стрільбу й високу швидкість на трасі, не залишила жодного шансу своїм суперницям й посіла найвищу сходинку на п’єдесталі пошани.
Медальну ходу українка продовжила в гонці переслідування, якій принесла нашій країні “срібло”. У змішаній естафеті разом з колегами з команди: Анастасією Меркушиною, Олександром Жирним та Русланом Ткаленком Ю.Джима посіла третє місце.
Зауважимо, що кращим тренером місяця став старший тренер жіночої біатлонної команди України Урош Велепец.
Додамо, Ю.Джима вперше отримала звання найкращої спортсменки місяця в Україні.