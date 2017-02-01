Ю.Джима стала лучшей спортсменкой января в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. По итогам спортивного января Национальный олимпийский комитет признал чемпионку Европы по биатлону Юлию Джиму лучшей спортсменкой первого месяца нового года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК.
Признания НОК олимпийская чемпионка удостоена благодаря блестящему выступлению на европейском первенстве в польском Душники-Здруй. На престижном старте Ю.Джима завоевала полный комплект наград.
В спринтерской гонке она, продемонстрировав отличную чистую стрельбу и высокую скорость на трассе, не оставила ни единого шанса своим соперницам и заняла высшую ступень на пьедестале почета.
Медальное шествие Украинка продолжила в гонке преследования, которым принесла нашей стране "серебро". В смешанной эстафете вместе с коллегами из команды: Анастасией Меркушино, Александром Жирным и Русланом Ткаленко Ю.Джима заняла третье место.
Заметим, что лучшим тренером месяца стал старший тренер женской биатлонной команды Украины Урош Велепец.
Добавим, Ю.Джима впервые получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине.