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Ю.Джима стала лучшей спортсменкой января в Украине

Ю.Джима стала лучшей спортсменкой января в Украине

Киев • УНН

 • 9044 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. По итогам спортивного января Национальный олимпийский комитет признал чемпионку Европы по биатлону Юлию Джиму лучшей спортсменкой первого месяца нового года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК.

Признания НОК олимпийская чемпионка удостоена благодаря блестящему выступлению на европейском первенстве в польском Душники-Здруй. На престижном старте Ю.Джима завоевала полный комплект наград.

В спринтерской гонке она, продемонстрировав отличную чистую стрельбу и высокую скорость на трассе, не оставила ни единого шанса своим соперницам и заняла высшую ступень на пьедестале почета.

Медальное шествие Украинка продолжила в гонке преследования, которым принесла нашей стране "серебро". В смешанной эстафете вместе с коллегами из команды: Анастасией Меркушино, Александром Жирным и Русланом Ткаленко Ю.Джима заняла третье место.

Заметим, что лучшим тренером месяца стал старший тренер женской биатлонной команды Украины Урош Велепец.

Добавим, Ю.Джима впервые получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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