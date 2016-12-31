Ю.Чебана обрано головним тренером збірної України з веслування на байдарках і каное
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністерство молоді та спорту України офіційно призначило Юрія Чебана головним тренером збірної України з веслування на байдарках і каное, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації каное України.
В 30-річному віці спортсмен вже є дворазовим олімпійським чемпіоном: в Лондоні-2012 та в Ріо-де-Жанейро-2016.
Також Ю.Чебан вигравав чемпіонати світу в Дуйсбургу у 2007 році і в Москві — в 2014 та загалом ставав 5-кратним призером чемпіонатів Європи та 6-кратним — чемпіонатів світу.
Нагадаємо, що президентом Федерації веслування на байдарках і каное є Сергій Чернишов.