Ю.Чебана обрано головним тренером збірної України з веслування на байдарках і каное

В 30-річному віці спортсмен вже є дворазовим олімпійським чемпіоном: в Лондоні-2012 та в Ріо-де-Жанейро-2016.

Також Ю.Чебан вигравав чемпіонати світу в Дуйсбургу у 2007 році і в Москві — в 2014 та загалом ставав 5-кратним призером чемпіонатів Європи та 6-кратним — чемпіонатів світу.

Нагадаємо, що президентом Федерації веслування на байдарках і каное є Сергій Чернишов.