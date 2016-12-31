Ю.Чебан избран главным тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министерство молодежи и спорта Украины официально назначило Юрия Чебана главным тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерации каноэ Украины.
В 30-летнем возрасте спортсмен уже является двукратным олимпийским чемпионом: в Лондоне-2012 и в Рио-де-Жанейро-2016.
Также Ю.Чебан выигрывал чемпионаты мира в Дуйсбурге в 2007 году и в Москве - в 2014 и в целом становился 5-кратным призером чемпионатов Европы и 6-кратным - чемпионатов мира.
Напомним, что президентом Федерации гребли на байдарках и каноэ является Сергей Чернышов.