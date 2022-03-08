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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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YouTube видалив обидва канали російського пропагандиста Соловйова

YouTube видалив обидва канали російського пропагандиста Соловйова

Київ • УНН

 • 213317 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. YouTube видалив канали російського пропагандиста Володимира Соловйова "Соловйов Live" та "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим". Ведучий назвав це рішення "оголошенням війни" та закликав закрити YouTube у Росії, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Деталі 

При цьому Соловйов заявив, що продовжуватиме робити своє шоу на західному відеохостингу, розміщуючи у своїх соцмережах посилання на трансляцію безпосередньо перед ефіром.

Нагадаємо 

Головний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов втратив своє майно в Європі внаслідок західних санкцій. Італійська влада конфіскувала дві вілли Соловйова на озері Комо — в елітній курортній зоні біля підніжжя Альп.

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