Санкції в дії: Італія арештувала дві вілли головного пропагандиста Росії Соловйова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Головний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов втратив своє майно в Європі внаслідок західних санкцій. Італійська влада конфіскувала дві вілли Соловйова на озері Комо — в елітній курортній зоні біля підніжжя Альп. Цю інформацію підтвердило видання La Repubblica, передає УНН.
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За даними італійського видання La Repubblica, вартість конфіскованих вілл оцінюється у 8 мільйонів євро. Операцію було проведено спеціальним підрозділом фінансової поліції в рамках санкцій, передбачених Міністерством економіки Італії для російських олігархів.
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Україна закликала світ посилити санкції проти Росії.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав розірвати усі зв'язки із Російською Федерацією.
За його словами, зараз необхідно відключити РФ від SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських суден.