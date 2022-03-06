Санкции в действии: Италия арестовала две виллы главного пропагандиста России Соловьева

Детали

По данным итальянского издания La Repubblica, стоимость конфискованных вилл оценивается в 8 миллионов евро. Операция была проведена специальным подразделением финансовой полиции в рамках санкций, предусмотренных Министерством экономики Италии для российских олигархов.

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Украина призвала мир усилить санкции против России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал разорвать все связи с Российской Федерацией.

По его словам, сейчас необходимо отключить РФ от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских судов.