Санкции в действии: Италия арестовала две виллы главного пропагандиста России Соловьева
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев потерял свое имущество в Европе вследствие западных санкций. Итальянские власти конфисковали две виллы Соловьева на озере Комо в элитной курортной зоне у подножия Альп. Эту информацию подтвердило издание La Repubblica, передает УНН.
Детали
По данным итальянского издания La Repubblica, стоимость конфискованных вилл оценивается в 8 миллионов евро. Операция была проведена специальным подразделением финансовой полиции в рамках санкций, предусмотренных Министерством экономики Италии для российских олигархов.
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Украина призвала мир усилить санкции против России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал разорвать все связи с Российской Федерацией.
По его словам, сейчас необходимо отключить РФ от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских судов.