YouTube удалил оба канала российского пропагандиста Соловьева
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. YouTube удалил каналы российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Ведущий назвал это решение "объявлением войны" и призвал закрыть YouTube в России, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Детали
При этом Соловьев заявил, что будет продолжать делать свое шоу на западном видеохостинге, размещая в своих соцсетях ссылку на трансляцию непосредственно перед эфиром.
Напомним
Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев утратил свое имущество в Европе вследствие западных санкций. Итальянские власти конфисковали две виллы Соловьева на озере Комо в элитной курортной зоне у подножия Альп.