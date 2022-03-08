YouTube удалил оба канала российского пропагандиста Соловьева

Детали

При этом Соловьев заявил, что будет продолжать делать свое шоу на западном видеохостинге, размещая в своих соцсетях ссылку на трансляцию непосредственно перед эфиром.

Напомним

Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев утратил свое имущество в Европе вследствие западных санкций. Итальянские власти конфисковали две виллы Соловьева на озере Комо в элитной курортной зоне у подножия Альп.