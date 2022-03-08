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15 марта, 19:03 • 82415 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121062 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112918 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107427 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 95400 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93309 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81744 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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YouTube удалил оба канала российского пропагандиста Соловьева

YouTube удалил оба канала российского пропагандиста Соловьева

Киев • УНН

 • 213317 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. YouTube удалил каналы российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Ведущий назвал это решение "объявлением войны" и призвал закрыть YouTube в России, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

При этом Соловьев заявил, что будет продолжать делать свое шоу на западном видеохостинге, размещая в своих соцсетях ссылку на трансляцию непосредственно перед эфиром.

Напомним

Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев утратил свое имущество в Европе вследствие западных санкций. Итальянские власти конфисковали две виллы Соловьева на озере Комо в элитной курортной зоне у подножия Альп.

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