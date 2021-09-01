Йорданія з вересня скасовує карантинні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Державний міністр Йорданії у справах медіа Сахер Дудін заявив, що країна скасує решту обмежень на COVID-19, починаючи з 1 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агентство “Петра”.
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На третьому та останньому етапі плану "Безпечне літо" Йорданія відновить навчання у школі та дозволить університетам відкривати свої кампуси.
Йорданія також дозволить заповнити робочі місця на повну потужність, за винятком весільних залів, яким дозволено працювати лише на 50 відсотків і з обмеженням на 200 осіб, додав він.
До цього часу Йорданія повідомила про 797 126 інфекцій COVID-19 та 10 411 смертей.
Нагадаємо
Данія восени скасує всі обмеження, пов'язані з COVID-19.