Йорданія з вересня скасовує карантинні обмеження

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На третьому та останньому етапі плану "Безпечне літо" Йорданія відновить навчання у школі та дозволить університетам відкривати свої кампуси.

Йорданія також дозволить заповнити робочі місця на повну потужність, за винятком весільних залів, яким дозволено працювати лише на 50 відсотків і з обмеженням на 200 осіб, додав він.

До цього часу Йорданія повідомила про 797 126 інфекцій COVID-19 та 10 411 смертей.

Нагадаємо

Данія восени скасує всі обмеження, пов'язані з COVID-19.