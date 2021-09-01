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17 березня, 19:38 • 103695 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 133014 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 191743 перегляди

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17 березня, 13:49 • 161232 перегляди

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17 березня, 12:39 • 159160 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164724 перегляди

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17 березня, 09:17 • 181109 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159533 перегляди

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Йорданія з вересня скасовує карантинні обмеження

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Державний міністр Йорданії у справах медіа Сахер Дудін заявив, що країна скасує решту обмежень на COVID-19, починаючи з 1 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агентство “Петра”.

Деталі

На третьому та останньому етапі плану "Безпечне літо" Йорданія відновить навчання у школі та дозволить університетам відкривати свої кампуси.

Йорданія також дозволить заповнити робочі місця на повну потужність, за винятком весільних залів, яким дозволено працювати лише на 50 відсотків і з обмеженням на 200 осіб, додав він.

До цього часу Йорданія повідомила про 797 126 інфекцій COVID-19 та 10 411 смертей.

Нагадаємо

Данія восени скасує всі обмеження, пов'язані з COVID-19.

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