Иордания с сентября отменяет карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Государственный министр Иордании по делам медиа Сахер Дудин заявил, что страна отменит оставшиеся ограничения на COVID-19, начиная с 1 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство “Петра”.
Детали
На третьем и последнем этапе плана “Безопасное лето” Иордания восстановит обучения в школе и позволит университетам открывать свои кампусы.
Иордания также позволит заполнить рабочие места на полную мощность, за исключением свадебных залов, которым разрешено работать лишь на 50 процентов и с ограничением на 200 человек, добавил он.
К этому времени Иордания сообщила о 797 126 инфекций COVID-19 и 10411 смертей.
Напомним
Дания осенью отменит все ограничения, связанные с COVID-19.