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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 34444 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Иордания с сентября отменяет карантин

Иордания с сентября отменяет карантин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Государственный министр Иордании по делам медиа Сахер Дудин заявил, что страна отменит оставшиеся ограничения на COVID-19, начиная с 1 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство “Петра”.

Детали

На третьем и последнем этапе плана “Безопасное лето” Иордания восстановит обучения в школе и позволит университетам открывать свои кампусы.

Иордания также позволит заполнить рабочие места на полную мощность, за исключением свадебных залов, которым разрешено работать лишь на 50 процентов и с ограничением на 200 человек, добавил он.

К этому времени Иордания сообщила о 797 126 инфекций COVID-19 и 10411 смертей.

Напомним

Дания осенью отменит все ограничения, связанные с COVID-19.

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