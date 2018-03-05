Його має бачити Трамп: український фільм про Донбас вийшов у прокат США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Український документальний фільм про Донбас Олеся Саніна і Марка Джонатана Харріса “Переломний момент: війна за демократію в Україні” вийшов у прокат США лише декілька днів тому, проте його уже помітив Hollywood Reporter, який порадив стрічку до перегляду у Білому Домі, передає УНН.
Як повідомляє компанія “Pronto Film”, яка займається маркетингом та дистрибуцією стрічки, в обмежений американський прокат вона вийшла 2 березня. Фільм Саніна демонструватимуть у найбільших містах США — Нью-Йорк (2-8 березня, Cinema Village, Манхеттен), Чікаго (9 березня, Theater TBC) і Лос-Анджелес (9 березня, Laemmle Music Hall).
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“Це, безумовно, марна пропозиція, але президент Дональд Трамп повинен дійсно переглянути документальний фільм Марка Джонатана Харріса та Олеса Саніна про недавні розбрати в Україні”, — пише Hollywood Reporter.
“Переломний момент: війна за демократію в Україні” — це потужна хроніка зусиль багатьох її громадян у боротьбі з корупцією та вразливістю власного уряду, а також невпинної російської агресії, від військової до пропагандистської. Фільм містить застережливу розповідь про російського лідера Володимира Путіна, яку Трампу непогану було б порадити для освоєння“, — додали у виданні.
“Переломний момент” — це погляд на війну та революцію в Україні очима учасників цих подій. Фільм охоплює період 2013-2016 років.
Українська прем’єра відбулася у лютому 2017 року, до річниці пам’яті Небесної сотні.