Его должен видеть Трамп: украинский фильм о Донбассе вышел в прокат США
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинский документальный фильм о Донбассе Олеся Санина и Марка Джонатана Харриса "Переломный момент: война за демократию в Украине" вышел в прокат США только несколько дней назад, однако его уже заметил Hollywood Reporter, который посоветовал ленту к просмотру в Белом Доме, передает УНН.
Как сообщает компания "Pronto Film", которая занимается маркетингом и дистрибуцией ленты, в ограниченный американский прокат она вышла 2 марта. Фильм Санина демонстрировать в крупнейших городах США - Нью-Йорк (2-8 марта, Cinema Village, Манхэттен), Чикаго (9 марта, Theater TBC) и Лос-Анджелес (9 марта, Laemmle Music Hall).
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"Это, безусловно, пустое предложение, но президент Дональд Трамп должен действительно посмотреть документальный фильм Марка Джонатана Харриса и Олеся Санина о недавних раздорах в Украине", - пишет Hollywood Reporter.
"Переломный момент: война за демократию в Украине" - это мощная хроника усилий многих ее граждан в борьбе с коррупцией и уязвимостью собственного правительства, а также неустанной российской агрессии, от военной к пропагандистской. Фильм содержит предупреждающий рассказ о российском лидере Владимире Путине, которую Трампу неплохую было бы посоветовать для освоения", - добавили в издании.
"Переломный момент" - это взгляд на войну и революцию в Украине глазами участников этих событий. Фильм охватывает период 2013-2016 годов.
Украинская премьера состоялась в феврале 2017 года, к годовщине памяти Небесной сотни.