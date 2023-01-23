“Його лікують найкращі західні лікарі”: у ГУР пояснили, чому путін досі живий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Російський диктатор володимир путін тривалий час серйозно хворий, і незабаром може померти. Як заявив в інтерв'ю Delfi представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький, російський президент все ще живий лише тому, що його лікують найкращі західні лікарі, передає УНН.
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“На жаль, путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські — все закінчилося б швидше”, — заявив Скібіцький.
Доповнення
В одному з недавніх інтерв'ю Глава управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що російський диктатор володимир путін хворий на рак і незабаром може померти.
У травні газета The Times опублікувала матеріал про ймовірні проблеми зі здоров'ям путіна. Видання посилається на аудіозапис розмови неназваного російського олігарха.
Під час цієї розмови, яка відбулася в березні, російський бізнесмен говорить про те, що путін страждає на рак крові. За його оцінкою, він "збожеволів", наказавши атакувати Україну, і своїми діями зруйнував російську економіку.