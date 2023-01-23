“Его лечат лучшие западные врачи”: в ГУР объяснили, почему путин до сих жив

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“К сожалению, путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих живет. Лечили бы российские — все закончилось бы быстрее”, — заявил Скибицкий.

Дополнение

В одном из недавних интервью Глава управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор владимир путин болен раком и вскоре может умереть.

В мае газета The Times опубликовала материал о вероятных проблемах со здоровьем путина. Издание ссылается на аудиозапись разговора неназванного российского олигарха.

Во время этого разговора, который состоялся в марте, российский бизнесмен говорит о том, что путин страдает раком крови. По его оценке, он "сошел с ума", приказав атаковать Украину, и своими действиями разрушил российскую экономику.