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Ймовірного вбивцю затримали на місці злочину у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Сьогодні, 3 січня, правоохоронці затримали у Кропивницькому ймовірного вбивцю. Про це УНН поінформували в прес-службі патрульної поліції Кропивницького.

Згідно з інформацією, близько 9-ї години ранку, патрульні отримали інформацію про зникнення громадянина. Зі слів заявниці, її батько пішов з дому 31 грудня, і міг перебувати у сусіда на провулку Лелеківському. Коли інспектори прибули за вказаною адресою, їх зустрів господар будинку. На подвір’ї патрульні помітили плями, схожі на кров. Червоні плями вели до сараю. В складському приміщенні охоронці порядку виявили закривавленого чоловіка без ознак життя з вогнепальною раною в ділянці голови.

Патрульні викликали “швидку” і слідчих. Підозрюваного інспектори одразу затримали. П’ятдесятип’ятирічний господар будинку сказав, що визнає свою провину у скоєні злочину. На місці події знайшли рушницю, з якої, ймовірно, був здійснений постріл.

Лікар констатував смерть 72-річного громадянина.

Попередньо відомо, що підозрюваний провів 15 років у місцях позбавлення волі за вбивство своєї дружини.

Чоловіка доставили до відділення поліції. Обставини та мотиви вчинку з’ясовують слідчі.

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