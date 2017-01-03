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Вероятного убийцу задержали на месте преступления в Кропивницком

Вероятного убийцу задержали на месте преступления в Кропивницком

Киев • УНН

 • 5670 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 января. УНН. Сегодня, 3 января, правоохранители задержали в Кропивницком предполагаемого убийцу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого.

Согласно информации, около 9 часов утра, патрульные получили информацию об исчезновении гражданина. По словам заявительницы, ее отец ушел из дома 31 декабря, и мог находиться у соседа. Когда инспекторы прибыли по указанному адресу, их встретил хозяин дома. Во дворе патрульные заметили пятна, похожие на кровь. Красные пятна вели к сараю. В складском помещении стражи порядка обнаружили окровавленного мужчину без признаков жизни с огнестрельной раной в области головы.

Патрульные вызвали "скорую" и следователей. Подозреваемого инспекторы сразу задержали. Пятидесятипятилетний хозяин дома сказал, что признает свою вину в совершении преступления. На месте происшествия нашли ружье, из которого, вероятно, был произведен выстрел.

Врач констатировал смерть 72-летнего гражданина.

Предварительно известно, что подозреваемый провел 15 лет в местах лишения свободы за убийство своей жены.

Мужчину доставили в отделение полиции. Обстоятельства и мотивы поступка выясняют следователи.

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