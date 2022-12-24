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Ймовірний вступ Польщі у війну, конфлікт між путіним і лукашенком та вихід країн із ЄС: астролог дала приголомшливий прогноз на 2023 рік

Ймовірний вступ Польщі у війну, конфлікт між путіним і лукашенком та вихід країн із ЄС: астролог дала приголомшливий прогноз на 2023 рік

Київ • УНН

 • 3108872 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Поліпшення з енергетикою не буде до весни, Польща може вступити у війну на нашому боці, між росією та білорусією зріє конфлікт, а духовна місія України - боротися за незалежність зі страшним ворогом, розповіла астролог Наталія Власенко, передає УНН.

Деталі

Весна 2023-го року буде неймовірно важливою для України. Наприкінці весни-літа на країну чекають суттєві зміни. Можливі перші перемовини з партнерами та навіть тенденція до закінчення війни. “Ми вже пройшли дві дати можливої перемоги. Наступна дата - це весна, травень-червень. Друга дата - це вже листопад 23-го або вже весна 24-го. Проте ми 100% переможемо”, - зазначає астролог.

Про ситуацію з енергетикою Наталія сказала наступне: “Поки що поліпшення з енергетикою я не бачу. Будуть ще масовані обстріли до кінця грудня. Зима також буде важкуватою. Проте ближче до весни ситуація вирівняється. А зараз так і буде - будуть проблеми зі світлом”. 

Про росію астролог повідомила, що бачить значні негативні тенденції у країні-агресорі, а також можливість виникнення конфлікту між росією та білорусією. А щодо вторгнення з боку білорусі на територію України Наталія сказала: “Якщо аналізувати натальну карту лукашенка, путіна, інших лідерів, хочеться сказати, що, наприклад, лукашенко не хоче вступати в цю війну. Так, він дав свої території, проте це все, на що він здатен. Тому що йому дуже страшно, і він сам зараз буде намагатися якось уникнути всіх цих ситуацій”.

Для світу 2023 рік також не буде легким, а 2024 стане піком тих важливих та складних подій, що будуть відбуватися. Певні зміни стануться у США, проте найвагомішими будуть зміну саме у країнах Євросоюзу. Астролог прогнозує, що одна чи навіть декілька країн можуть вийти з ЄС. “Є багато показників, на те, що вступу України в ЄС у 2023 не буде, але можлива нова коаліція України. Я аналізувала натальну карту Польщі, й мені здається, що вона може вступити у війну на нашому боці, як прямий союзник”, - зазначає астролог.

Астролог Наталія також розповіла про натальну карту України: “Вона дуже і дуже складна, проте в нас дійсно є велика духовна місія - поборотися за свою незалежність і показати всьому світу, що є така країна і що можна протиборствувати такій великій силі, як росія. Багато хто каже, що саме з України почнеться Третя світова війна, проте це не так. Це Україна стане оплотом того, щоб її не було”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прогноз від астролога на 2023 рік: про Україну, світ та найщасливіші знаки

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