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Вероятное вступление Польши в войну, конфликт между путиным и лукашенко и выход стран из ЕС: астролог дала ошеломляющий прогноз на 2023 год

Киев • УНН

 • 3108871 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Улучшения с энергетикой не будет до весны, Польша может вступить в войну на нашей стороне, между россией и белорусией зреет конфликт, а духовная миссия Украины – бороться за независимость со страшным врагом, рассказала астролог Наталья Власенко, передает УНН.

Детали

Весна 2023 года будет невероятно важной для Украины. В конце весны-лета страну ждут существенные изменения. Возможны первые переговоры с партнерами и даже тенденция к окончанию войны. “Мы уже прошли две даты возможной победы. Следующая дата – это весна, май-июнь. Вторая дата – это уже ноябрь 23-го или уже весна 24-го. Однако мы 100% победим”, – отмечает астролог.

О ситуации с энергетикой Наталья сказала следующее: “Пока улучшения с энергетикой я не вижу. Будут еще массированные обстрелы до конца декабря. Зима также будет тяжеловатой. Однако ближе к весне ситуация выровняется. А теперь так и будет – будут проблемы со светом”.

О россии астролог сообщила, что видит значительные негативные тенденции в стране-агрессоре, а также возможность возникновения конфликта между россией и беларусью. А о вторжении со стороны беларуси на территорию Украины Наталья сказала: “Если анализировать натальную карту лукашенко, путина, других лидеров, хочется сказать, что, например, лукашенко не хочет вступать в эту войну. Да, он дал свои территории, однако это все, на что он способен. Потому что ему очень страшно, и он сам сейчас будет пытаться как-то избежать всех этих ситуаций".

Для мира 2023 год также не будет легким, а 2024 год станет пиком тех важных и сложных событий, которые будут происходить. Определенные изменения произойдут в США, однако наиболее весомыми будут изменения именно в странах Евросоюза. Астролог прогнозирует, что одна или даже несколько стран могут выйти из ЕС. “Есть много показателей на то, что вступления Украины в ЕС в 2023-м не будет, но возможна новая коалиция Украины. Я анализировала натальную карту Польши, и мне кажется, что она может вступить в войну на нашей стороне как прямой союзник”, - отмечает астролог.

Астролог Наталья также рассказала о натальной карте Украины: “Она очень и очень сложна, однако у нас действительно есть большая духовная миссия – побороться за свою независимость и показать всему миру, что есть такая страна и что можно противоборствовать такой большой силе, как россия. Многие говорят, что именно с Украины начнется Третья мировая война, однако это не так. Это Украина станет оплотом того, чтобы ее не было".

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