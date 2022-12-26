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Їх портфель закордонних замовлень становить 200 млрд доларів: в ОП продовжують роботу над санкціями проти "Росатома"

Їх портфель закордонних замовлень становить 200 млрд доларів: в ОП продовжують роботу над санкціями проти "Росатома"

Київ • УНН

 • 390548 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що українська влада спільно з міжнародними експертами продовжують роботу над запровадженням санкцій проти російської державної корпорації з атомної енергії "росатом". Про це пише УНН, посилаючись на Telegram Єрмака.

Цитата

"Наша задача - санкції проти "Росатома". Ми ще в листопаді в рамках санкційної групи Макфола-Єрмака пропонували детальний план цих санкцій. росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а "Росатом" сподівається нарощувати експортну виручку. Їх портфель закордонних замовлень становить 200 млрд дол. Так не може бути. Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатома" стали реальністю", - зауважив керівник ОП.

Додамо

Санкційна група Єрмака-Макфола — міжнародна робоча група незалежних експертів, які напрацьовують перелік документів, стратегій та дорожніх карт щодо впровадження санкцій проти росії та білорусі, а також здійснюють моніторинг їх ефективності.

Нагадаємо

У вересні цього року Кабінет Міністрів України наклав санкції на понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з російською державною корпорацією з атомної енергії "росатом".

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