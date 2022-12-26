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Их портфель заграничных заказов составляет 200 млрд долларов: в ОП продолжают работу над санкциями против "Росатома"

Киев • УНН

 • 390548 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские власти совместно с международными экспертами продолжают работу над введением санкций против российской государственной корпорации по атомной энергии "росатом". Об этом пишет УНН, ссылаясь на Telegram Ермака.

Цитата

"Наша задача - санкции против "Росатома". Мы еще в ноябре в рамках санкционной группы Макфола-Ермака предлагали детальный план этих санкций. россия же продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а "Росатом" надеется наращивать экспортную выручку. Их портфель зарубежных заказов составляет $200 млрд. Так не может быть. Будем системно работать над тем, чтобы санкции против "Росатома" стали реальностью", - отметил руководитель ОП.

Добавим

Санкционная группа Ермака-Макфола — международная рабочая группа независимых экспертов, которые разрабатывают перечень документов, стратегий и дорожных карт по внедрению санкций против России и Беларуси, а также осуществляют мониторинг их эффективности.

Напомним

В сентябре этого года Кабинет Министров Украины наложил санкции более чем на 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией по атомной энергии "росатом".

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