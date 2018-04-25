Євростат надав статистику країн ЄС з найбільшим держборгом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Середній державний борг серед країн Європейського союзу наприкінці 2017 року становив 81,6% ВВП, у той час коли минулого року склав 83,3%. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані, опубліковані статистичним бюро ЄС.
Найвищий рівень державного боргу відносно ВВП станом на четвертий квартал 2017 року мали Греція (178,6%), Італія (131,8%), Португалія (125,7%), Бельгія (103,1%) та Іспанія (98,3%).
При цьому найменше боргів мали Естонія (9%), Люксембург (23%), Болгарія (25,4%), Чехія (34,6%) та Румунія (35%).
На кінець 2017 року середній державний борг за усіма 28 країнами ЄС становив 81,6%, а серед країн єврозони – 86,7%, свідчать дані Євростату.
Загалом усі державні борги держав-членів ЄС показали тенденцію до скорочення.
Як повідомляв УНН, Євросоюз встановив десятирічний рекорд із рівня безробіття.